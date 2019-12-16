Дорожная афера в Виннице: активисты потребовали от главы "Укравтодора" разобраться со схемой Ковальчука и Шаповала

Активисты общественной организации "Стоп коррупции" обратились к главе "Укравтодора" Александру Кубракову с призывом разобраться с коррупционной схемой, которую выстроили в Винницкой области начальник Службы автомобильных дорог Игорь Корольчук и глава Винницкого облавтодора Игорь Шаповал, и нецелевым использованием около 900 млн грн налогоплательщиков.

Как сообщается на странице организации в Facebook, обращение подано на минувшей неделе, передают "Украинские новости".

Ранее журналисты "Стоп коррупции" и программы "Гроші" провели ряд расследований, и выяснили, что Корольчук и Шаповал могут иметь отношение к неизвестной фирме с австрийскими инвестициями и уставным капиталом в 100 тыс грн ООО "СУАП Интервиас Украина", которая начала выигрывать миллионные тендеры на дорожное строительство и ремонт дорог в Винницкой области. Согласно данным Prozorro, объем выигранных тендеров составляет около 900 млн грн.

Журналисты выехали в Винницкую область для изучения качества работ "Интервиас" и обнаружили, что работы проводят сотрудники Винницкого облавтодора, который в тендере проиграл, а дороги, отремонтированные в конце лета, "трещат по швам" и покрыты ямами и дефектами. Как пояснили в Винницком облавтодоре, ситуация с работами "Интервиаса" повторяется регулярно, и чтобы добиться гарантийного исправления недостатков, автодору приходится угрожать ей судом. Таким образом деньги, которые выделяются "Интервиасу", используются неэффективно.

Журналисты выяснили, что "Интервиас" связана с другой строительной компанией – ООО "Шляхбуд", бывшим монополистом по дорожному строительству, которую относят к сфере влияния Игоря Корольчука и Игоря Шаповала. По словам активистов, "Шляхбуд" начал выигрывать тендеры в начале 2010-х, когда начальником департамента коммунального хозяйства Винницы стал Игорь Корольчук. В 2011 году против него и его сотрудников было возбуждено уголовное дело по факту растраты средств на дорожном строительстве. После того, как Корольчук стал заместителем городского головы, делу не дали ход. А когда в 2016 году он перешел работать начальником Службы автодорог Винницкой области, "Шляхбуд" начал строить по всему региону.

Появление "Интервиас Украина" журналисты связывают с нежеланием руководителя САД напрямую подыгрывать "прирученной" фирме, и приводят ряд фактов, которые указывают на связь "австрийской" компании с Корольчуком, а также с главой областного автодора, который постоянно проигрывает "австрийцам" тендеры – Игорем Шаповалом. Журналисты опубликовали документы "Интервиаса", где видно, что договора об аренде техники, переводе денег, предоставлении услуг заключались исключительно со "Шляхбудом". На фиктивный характер компании указывает еще несколько фактов. Например, по адресу, где зарегистрирован "Интервиас", обнаружен салон красоты и офисы без вывесок. Кроме того, выяснилось, что директор "австрийского инвестора" Тарас Сидорчук за несколько месяцев до получения подрядов искал работу в сфере ІТ на 500 – 800 долларов.