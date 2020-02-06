Деньги в трубу: СМИ рассказали о скандале с постройкой канализации в селе Фонтанка под Одессой

Село Фонтанка под Одессой, испытывает проблемы с канализацией – она "подведена" к селу, но фактически не функционирует.

Об этом сообщают "Известия".

Ситуация порождает серьезные неудобства - в селе высоко находятся грунтовые воды, люди вынуждены сливать отходы жизнедеятельности в негерметичные выгребные ямы. Стоки попадают в грунтовые воды и повышают их уровень. Из-за этого у жителей Фонтанки в подвалах стоит вода.

Несколько лет назад сельсовет Фонтанки принял решение о постройке канализационной сети в населенном пункте. Группа компаний "Ривьера Девелопмент" предложила разработать проект и подарить его селу за символическую 1 грн. При приемке сельский совет подтвердил, что проект был разработан в соответствии с требованиями и на основании документов, а также исходных данных, которые предоставил Фонтанский сельсовет.

Однако затем в тендере на строительство канализации победил подрядчик, который связан с депутатом Одесского областного совета Виталием Саутенковым и не имеет опыта проведения и выполнения таких работ. Позже оказалось, что он не может производить такие сложные работы и завысил их стоимость. В результате, работы остановились.

По информации издания, "Ривьера Девелопмент" не хотела вносить изменения в проект и увеличивать искусственно его стоимость. Под давлением права на проект были переданы подрядчику, и он самостоятельно внес изменения, завышающие стоимость работ. В результате проект не может пройти экспертизу.

Депутат Лиманского райсовета Дмитрий Ковбасюк заявил, что этот скандал - не первая претензия к главе сельсовета Мишиной, поскольку подобная история наблюдалась вокруг строительства стадиона.

"Совместными усилиями нам удалось выяснить, что сумма на строительство была превышена на 10,6 млн грн. Нашей команде удалось пресечь растрату бюджета Фонтанки. Теперь мы будем дальше наблюдать за оправданиями, которые будет давать сельсовет", - заявил он.

По его словам, это не первая претензия як Наталье Мишиной, главе Фонтанского сельского совета, ведь ранее она устраивала "императорское карнавальное шествие, а сама нарядилась в костюм российской императрицы". По информации СМИ, инцидент произошел на специальной вечеринке для чиновников, где Мишина предстала в образе Екатерины II, а другие участники в роли ее "придворных".