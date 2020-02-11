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Экс-губернатор Одесской области Максим Степанов прокомментировал победу Ройтбурда над облсоветом

вторник, 11 февраля 2020, 11:22
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Приморский суд Одессы признал незаконным увольнение известного художника Александра Ройтбурда с должности руководителя худмузея.

Об этом в Facebook сообщил бывший губернатор Одесской области Максим Степанов.

"Суд признал незаконным решение Облсовета о снятии Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея. Александр Ройтбурд, друг мой, поздравляю! Так и должно быть, - отметил политик и добавил: - Игорь Степанов, брат, ты как всегда, на высоте".

4 сентября Одесский областной совет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея. Ройтбурд это решение обжаловал. Поддержал его в этом экс-председатель ОГА Максим Степанов и адвокатом художника по делу стал его брат - Игорь Степанов.

Сам Ройтбурд во время последнего заседания отметил:

"Я не хочу войн с областным советом, я хочу, чтобы решение суда стало основанием для установления нормальных отношений", - заявлял он.

Художник настаивал также на возмещении ему заработной платы за время вынужденного отсутствия на работе, однако суд эти требования отклонил, ограничившись взысканием с облсовета судебного сбора в размере 840 гривен.

Художник Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора ОХМ в конце 2017 года, однако депутаты областного совета выступили против и не проголосовали за его кандидатуру. Тогда в конфликт вмешался председатель Одесской ОГА Максим Степанов и лично назначил Ройтбурда директором художественного музея.

Ранее Максим Степанов предложил "медицинским реформаторам" провести полный аудит отрасли.

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