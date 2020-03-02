Экс-главу "Автодорог Украины" Гриненко заподозрили в поддержке "тендерных троллей" Амирханянов - СМИ

Экс-главу ГАК "Автомобильные дороги Украины" Артема Гриненко, который возглавляет "Всеукраинскую дорожную ассоциацию", подозревают в содействии фигурантам уголовных производств - компаниям Араика Амирханяна и его семьи - по результатам аудита работы Гриненко выяснилось, что он причастен к организации сомнительных тендеров на закупку товаров для облавтодоров на 600 млн грн.

Кроме того, он проводил кадровые назначения, выгодные Амирханяну, пишет издание "Багнет".

Издание отмечает, что, работая в ГАК "Автомобильные дороги", Артем Гриненко проигнорировал распоряжение главы "Укравтодора" о проведении закупок через Prozorro и внедрил в компании ПО стороннего производителя - ООО "АПС-Солюшнз". Как выяснилось позже, Акт приема-передачи права на использование ПО APS Tender и Акт ввода его в эксплуатацию потеряны. При этом "в тестовом режиме" осуществили "пробных" закупок на сумму 606,87 млн грн.

В письме аудиторам следующий глава ГАК, указал на ряд претензий в работе системы.

"Без единой методики проведения торгов был риск нарушения исполнителями правил закупок из-за несогласованности, не приняты меры для установления критериев добросовестности участников, качества и безопасности продукции. Поставки срывались, задерживались", - пишет он.

По данным аудиторов, система APS не дает возможности посмотреть, что происходит внутри, нет модулей, которые бы позволяли следить за торгами онлайн. При этом сроки на предоставление предложений могли составлять 4 часа, а для проведения тендера редко превышали 24 часа.

"За тестовый период из 790 торгов только одни прошли в форме аукциона. Это означает, что на остальные успел податься только один участник. Что, естественно, не приводило к снижению стартовой цены", - говорится в тексте.

Аудиторы приходят к выводу, что закупки на более, чем 600 млн грн, организованные Гриненко на площадке APS, прошли непрозрачно. По мнению СМИ, эти закупки могли проходить в интересах семьи Амирханян. Журналисты получили справку из правоохранительных органов, которые анализировали ситуацию.

"Гриненко пытался предоставить преимущество в закупках структурам семейства Амирханянов. Подтверждением является назначение одного из глав семейства – Георгия Балабековича Амирханяна – на должность главы Запорожского облавтодора (до этого руководил Днепропетровским). Его перевели из заштатного Токмаковского райавтодора в Запорожье на должность главного инженера, а через месяц сделали руководителем одной из крупнейших структур в системе ГАК", - сказано в материале.

В справке упоминаются Хачик Рушанович Амирханян (на него записана компания "Дорлидер" - один из предшественников "Полтавабудцентра" и "Николаевбудцентра" в тендерном троллинге), Армен Хачикович Амирханян (директор ООО "СПМК-17"), Андраник Грачикович Амирханян (директор ООО БК "Дорсервис"). Также к семье относятся Князь Аршалуйсович Хачатрян (ООО "Березивкаагрошляхбуд"), Геворг Артакович Аветисян (ООО "Евродор"). В прокуратуре считают, что они входят в ОПГ гражданина РФ Вагинака Грачиковича Аветисяна - бывшего учредителя компании "Дорлидер". Он, по информации прессы, был деловым партнером уголовного авторитета Армена Нагапетовича Саркисяна ("Армен Горловский"), товарища Юрия Иванющенко ("Юра Енакиевский").