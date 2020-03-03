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Эксперты представили топ губернаторов, которых больше всего критикуют в СМИ

вторник, 03 марта 2020, 18:30
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Губернаторы отдельных украинских областей подвергаются атакам со стороны медиа, вследствие чего страдают рейтинги представителей действующей власти в целом. В частности, подобная ситуация наблюдается в Херсонской, Николаевской, Одесской, Тернопольской и Днепропетровской области.

Об этом сообщается в исследовании Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) в партнерстве с редакцией "Апострофа".

Так, ряд глав ОГА получили отрицательные баллы по шкале медиа-восприятия в исследовании.

Среди них лидером оказался Юрий Гусев – губернатор Херсонской области, у него -4,4 балла по "Индексу медиа-восприятия местными СМИ". Местные СМИ обвиняют Гусева в раздаче земель депутатам, назначениях "своих" людей, ему также приписывают незаконную торговлю карданными валами. Также херсонцы ставят ему в вину отсутствие ремонта на трассе М-14 – именно Гусев снял этот тендер. В то же время в самом начале его работы СМИ выпустили 41 материал в его поддержку.

На втором месте в антирейтинге восприятия СМИ находится Александр Стадник из Николаевской ОГА, у него -3,5 балла. Журналисты обвиняли его в сотрудничестве с криминалом, назначении выгодных людей, принципиальном отказе общаться на государственном языке. Также он был фигурантом скандала с увольнением председателя областного совета и якобы предлагал за его смещение деньги. В то же время среди позитива по николаевскому губернатору называют ревизию местного овощного рынка.

Третье место занял в рейтинге Максим Куцый, Одесская ОГА. Негатив в СМИ Одессы касался обвинения губернатора в потере миллионов бюджетных средств из-за "бездействия " по вопросам пожаров и затонувшего танкера.

На четвертом месте - Игорь Сопель, губернатор Тернопольской области, -1,4 балла. Он сразу вызвал негатив СМИ тем, что не выполнил обещание, данное экологическим активистам, а после против него публиковались материалы по причине его "бездействия".

На пятом месте - Александр Бондаренко, Днепропетровская ОГА, -1,2 балла. Критиковали Бондаренко из-за супруги-россиянки, его попыток построить актерскую карьеру в России в юности, а также отсутствии влияния на подчиненных. В то же время среди позитива отметили, что он публично сделал прививку от дифтерии.

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