RU  UA  EN

пятница, 13 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 марта

13:35
Брифинг СНБО по закрытию границ и прекращению авиасообщения: онлайн трансляция
13:34
Ани Лорак похвасталась дочерью-артисткой - девочка позирует под песню мамы Lime
13:32
Коронавирус в Радомышле: появились новые данные про здоровье женщины и источник заражения
13:30
Каковы первые признаки коронавируса и как защититься: детальное разъяснение
13:24
Появилась хорошая новость про украинку в Италии, подхватившую коронавирус
13:05
Принц Гарри и Меган оставили сына в Канаде - их обвинили в обиде на королеву, но виноват коронавирус Lime
13:00
В Киеве маленькие дети чуть не погибли, оставшись сами дома: фото
12:49
В Киеве из-за карантина родители ездят с детьми на работу: эксклюзивные фото
12:48
Тилль Линдеманн показал новое фото из Чернобыля - музыканта снова ругают за опасные выходки Lime
12:40
Найдено уникальное Евангелие, изданное по-арабски на деньги Мазепы: фото и видео
12:38
Глава МВД заявил про огромное число зараженных коронавирусом на Донбассе: видео
12:31
YUNA-2020 ищет новую дату для проведения церемонии награждения из-за карантина Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пресекли попытку "коронавирусного сепаратизма": в СМИ рассказали о скандале с карантином в Харькове

пятница, 13 марта 2020, 12:17
переглянути новину українською

Пока во всех областных центрах страны закрывали школы, детсады и отменяли концерты, единственная в своем роде харьковская мэрия провела сутки в попытках отбиться от выполнения решения Кабмина.

Об этом пишет издание "Суспільне UA".

Школы и детсады в Харькове не закроют – такое заявление сделал мэр Харькова Геннадий Кернес в Facebook вечером 11 марта. Свое решение проигнорировать указания правительства он объяснил так: родителям некуда девать детей. Однако местные эксперты указывают, что такое решение может быть обусловлено желанием харьковского мэра держать власть в своих руках. Указывается, что подобных попыток публично игнорировать решения центральной власти Геннадий Кернес давно не предпринимал - зимой он сообщал о снижении тарифов на тепло – стоило только президенту дать такие указания.

"Местные выборы все ближе, и харьковский мэр, похоже, решил проигнорировать реальную опасность, чтобы разыграть любимую предвыборную карту", - заметили эксперты.

В результате 12 марта второй по населенности город страны встретил с открытыми школами и детсадами. Чтобы карантинные меры все-таки заработали, в решение вопроса пришлось вмешаться губернатору. Алексей Кучер сообщил в Facebook, что не разделяет позицию Кернеса.

"Отдельно хочу обратиться к представителям харьковской городской власти с требованием ответственно отнестись к здоровью харьковчан! Примите во внимание постановление Кабмина и выполните распоряжения МОН", - написал Кучер в 7 утра.

В 10 такие же указания губернатор озвучил представителям мэрии на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям в ХОГА. В 11 утра провел брифинг для прессы, где четко заявил, что в области закрываются все учебные заведения: вузы, детсады и школы. В СМИ предполагают, что помимо публичных заявлений, глава Харьковской ОГА предпринимал и "закадровые" действия, потому что мэрия, которая ранее не поддержала общенациональный карантин, к вечеру 12 марта "сдалась".

"Коронавирусный сепаратизм" закончился, толком не начавшись. И завтра во всей Харьковской области и Харькове дети в школы и сады все-таки не пойдут. Такая развязка ситуации дает надежду, что в Харькове все-таки будет украинская власть, а не "только харьковская", как некогда угрожали", - говорится в издании.

Фотогалереи

Все
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Читайте также

​Попытка №2: Зеленский вновь обновляет губернаторский состав

Нынешняя государственная политика убивает маленькие города и села - депутат сельского совета Николай Смилык

Между двух "нулей": кто может стать новым главой Донецкой области

​Рейтинг глав ОГА: "подводные камни" работы администраций

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: