Пресекли попытку "коронавирусного сепаратизма": в СМИ рассказали о скандале с карантином в Харькове

Пока во всех областных центрах страны закрывали школы, детсады и отменяли концерты, единственная в своем роде харьковская мэрия провела сутки в попытках отбиться от выполнения решения Кабмина.

Об этом пишет издание "Суспільне UA".

Школы и детсады в Харькове не закроют – такое заявление сделал мэр Харькова Геннадий Кернес в Facebook вечером 11 марта. Свое решение проигнорировать указания правительства он объяснил так: родителям некуда девать детей. Однако местные эксперты указывают, что такое решение может быть обусловлено желанием харьковского мэра держать власть в своих руках. Указывается, что подобных попыток публично игнорировать решения центральной власти Геннадий Кернес давно не предпринимал - зимой он сообщал о снижении тарифов на тепло – стоило только президенту дать такие указания.

"Местные выборы все ближе, и харьковский мэр, похоже, решил проигнорировать реальную опасность, чтобы разыграть любимую предвыборную карту", - заметили эксперты.

В результате 12 марта второй по населенности город страны встретил с открытыми школами и детсадами. Чтобы карантинные меры все-таки заработали, в решение вопроса пришлось вмешаться губернатору. Алексей Кучер сообщил в Facebook, что не разделяет позицию Кернеса.

"Отдельно хочу обратиться к представителям харьковской городской власти с требованием ответственно отнестись к здоровью харьковчан! Примите во внимание постановление Кабмина и выполните распоряжения МОН", - написал Кучер в 7 утра.

В 10 такие же указания губернатор озвучил представителям мэрии на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям в ХОГА. В 11 утра провел брифинг для прессы, где четко заявил, что в области закрываются все учебные заведения: вузы, детсады и школы. В СМИ предполагают, что помимо публичных заявлений, глава Харьковской ОГА предпринимал и "закадровые" действия, потому что мэрия, которая ранее не поддержала общенациональный карантин, к вечеру 12 марта "сдалась".

"Коронавирусный сепаратизм" закончился, толком не начавшись. И завтра во всей Харьковской области и Харькове дети в школы и сады все-таки не пойдут. Такая развязка ситуации дает надежду, что в Харькове все-таки будет украинская власть, а не "только харьковская", как некогда угрожали", - говорится в издании.