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Кучер попытался, на свою беду, показать, кто хозяин: политологи высказались о ситуации в Харькове

вторник, 24 марта 2020, 10:10
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Губернатор Харьковской области Алексей Кучер опубликовал на своей странице пост по следам громкой публичной полемики последних дней.

Как пишет "Голос", эксперты считают, что эта публикация выглядит как извинения.

"Друзья, долго думал над последними событиями. Эмоции стихли, а осадок остался. Вчера поговорили с Александром Ярославским. Пост удалил. Сейчас не время для эмоций. Александр уже выделил на борьбу с COVID-19 личные деньги и готов помогать харьковчанам далее", - написал Кучер.

По мнению вице-президента Ассоциации журналистских исследований Антона Подлуцкого, в данной ситуации у Кучера попросту сдали нервы после череды неудач. На проигрыш кандидата от "Слуг Народа" на довыборах в 179 округе, за что губернатор, по мнению эксперта, получил выговор от "старших товарищей", наложилась форс-мажорная ситуация с коронавирусом, в которой губернатор оказался отнюдь не на коне.

"В Харькове объединились Ярославский и Кернес. Разумеется, их эффективность на месте, как людей, которых знают все как ресурсных, очень высока. Ярославский – один из богатейших людей, по просьбе которого в Украину приехал китайский миллиардер Джек Ма. На этом фоне действия губернатора выглядят жалко. Нормальный бы губернатор не стал вмешиваться в процесс, а каждый день собирал бы координационные совещания, где тихо вешал бы себе медальки за чужие заслуги. Он не понимает, как в кризисной ситуации сделать хотя бы хорошую мину при плохой игре. Отсюда все эти ненужные и нелепые действия", - считает Подлуцкий.

Директор Центра "Третий Сектор" Андрей Золотарев убежден, что ситуация в Харькове связана с непониманием губернатором-варягом региональной специфики.

"Молодой губернатор попал в вязкую региональную среду, но глубинные механизмы для него недосягаемы. Он чувствует, что ситуацией на месте управляют другие и его это, естественно, раздражает. Видимо, у Кучера немного отказали нервы. Стороны сделали шаг назад, и это хорошо", - заявил он.

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника "сегодня связка "Ярославкий-Кернес" доминирует в Харьковской области".

"Судя по тому, что Кучер извинился – его дернули из Киева, сказали договариваться, а не создавать проблем. Мы видим, что губернаторов меняют, как перчатки. Поэтому, он вынужден был пойти на какие-то уступки, отказаться от планов и стабилизировать ситуацию. Конфликт в регионе на фоне распространения коронавируса однозначно привел бы к отставке губернатора", - резюмировал политический эксперт.

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