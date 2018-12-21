Во Львове напали на офис СМИ: опубликовано фото

В пятницу, 21 декабря, пикетчики забросали дымовыми шашками редакцию интернет-издания Zaxid.net во Львове.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

В акции приняли участие около сотни пикетчиков, которые пытались ворваться в офис СМИ. Члены нескольких известных и связанных между собой общественных группировок атаковали двери здания.

"Причиной пикета и попытки захвата редакции стали публикации о злоупотреблениях по выделению земли участникам АТО. Около сотни участников из "Развития общества", Нацкорпуса и ОО "УСУ АТО" посвятили акцию протеста пятой годовщине Евромайдана", - говорится в сообщении.

Однако в ходе митинга намеревались пикетировать прокуратуру Львовской области, главный офис полиции и Львовскую ОГА. Позже участники акции протеста неожиданно переместились под здание, где расположена редакция Zaxid.net, а также 24 канала, "Радио Люкс" и других СМИ. Участников акции сопровождала полиция, но она не вмешивалась и не препятствовала их действиям.

Пикетчики скандировали "Позор!" и требовали извинений за публикации редакции о деятельности организации "Развитие общества".

"Они либо выходят, или мы их выводим вместе со всем. Мы хотели пообщаться за эту писанину. Первое - объяснение, второе - официальное извинение перед всеми активистами "Развитие общества", - рассказал председатель ОО "Развитие общества" Назар Бай.

В целом вся акция длилась около 15 минут, после чего ее участники разошлись. Среди участников пикета были и фигуранты недавних публикаций ZAXID.NET, касающихся попыток захвата общественных земель под видом бесплатной раздачи участникам АТО.

Как сообщал "Апостроф", 20 декабря неизвестные патриоты Украины, обклеили патриотическими открытками улицы нескольких оккупированных городов на Донбассе.