РУС. | УКР.

суббота, 22 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 декабря

18:00
Суд разрешил задержание экс-министра времен Януковича
17:56
Реал - Аль-Айн: стартовые составы
17:55
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования в Нове Место
17:43
Протесты во Франции: появились новые данные о числе погибших
17:28
Взрыв на ярмарке во Львове: появилось новое видео и данные о состоянии пострадавших
17:28
Тарута рассказал, как повысить обороноспособность Украины
17:21
Украинский биатлонист вошел в десятку лучших на Кубке мира
17:11
Супрун анонсировала революционное нововведение в аптеках
17:09
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужской гонки преследования в Нове Место
17:05
У Гриценко появились новые сторонники: что известно
16:53
​Взрыв во Львове: появилась свежая информация от полиции
16:46
В КГГА рассказали, сколько работников "спасают" Киев от непогоды
Все новости

Во Львове напали на офис СМИ: опубликовано фото

пятница, 21 декабря 2018, 20:40

В пятницу, 21 декабря, пикетчики забросали дымовыми шашками редакцию интернет-издания Zaxid.net во Львове.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

В акции приняли участие около сотни пикетчиков, которые пытались ворваться в офис СМИ. Члены нескольких известных и связанных между собой общественных группировок атаковали двери здания.

"Причиной пикета и попытки захвата редакции стали публикации о злоупотреблениях по выделению земли участникам АТО. Около сотни участников из "Развития общества", Нацкорпуса и ОО "УСУ АТО" посвятили акцию протеста пятой годовщине Евромайдана", - говорится в сообщении.

Однако в ходе митинга намеревались пикетировать прокуратуру Львовской области, главный офис полиции и Львовскую ОГА. Позже участники акции протеста неожиданно переместились под здание, где расположена редакция Zaxid.net, а также 24 канала, "Радио Люкс" и других СМИ. Участников акции сопровождала полиция, но она не вмешивалась и не препятствовала их действиям.

Пикетчики скандировали "Позор!" и требовали извинений за публикации редакции о деятельности организации "Развитие общества".

"Они либо выходят, или мы их выводим вместе со всем. Мы хотели пообщаться за эту писанину. Первое - объяснение, второе - официальное извинение перед всеми активистами "Развитие общества", - рассказал председатель ОО "Развитие общества" Назар Бай.

В целом вся акция длилась около 15 минут, после чего ее участники разошлись. Среди участников пикета были и фигуранты недавних публикаций ZAXID.NET, касающихся попыток захвата общественных земель под видом бесплатной раздачи участникам АТО.

Как сообщал "Апостроф", 20 декабря неизвестные патриоты Украины, обклеили патриотическими открытками улицы нескольких оккупированных городов на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Читайте также

"Общество сострадания" как общество будущего

Оттепель со снегом: с какой погодой в Украину придет католическое Рождество

Голубая "бодяга": как украинцам не платить за воздух по цене газа

Когда уйдет мороз: синоптики рассказали о погоде на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: