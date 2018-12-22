​В Днепре тайно похоронили парня, сбитого водителем Porsche Cayenne: фото и скандальные подробности

20 октября в Днепре произошло ДТП, в следствие которого погиб молодой мужчина Артем Шевченко. Правоохранительные органы не сообщали матери, два месяца безуспешно искавшей сына, о его гибели, чтобы замять дело.

Об этом сообщает в Facebook жительница Днепра Marinushka Trip.

Согласно сообщению, мужчину сбил на Запорожском шоссе водитель Porsche Cayenne. О происшествии написали СМИ, но оно не вызвало большого резонанса.

В полиции не комментировали случившееся. Имя погибшего в ДТП не называлось. В это время пропал житель Днепра Артем Шевченко. Мать Артема, написала заявление в полицию на следующий день, так как сын никогда ранее не исчезал и сообщал о задержках. На протяжении двух месяцев она безуспешно искала сына.

18 декабря появилась информация о сбитом 20 октября "неизвестном" мужчине, которого похоронили, как бездомного. Им оказался Артем Шевченко.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 20 декабря, в Тернопольской области водитель грузовика переехал пьяного мужчину, который лежал на проезжей части.