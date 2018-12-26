Бабушка с Западной Украины поразила сеть подарком для армии: волонтеры плачут

Жительница западной Украины оказала благотворительную помощь ВСУ, она перевела рекордную сумму денежных средств на счет фонда помощи военнослужащим.

Об этом сообщает фонд Вернись живым в Facebook.

"Десять тысяч долларов. Такую сумму только что на счет фонда "Вернись живым" перечислила жительница западной Украины, которой более 90 (!) лет. Мы пишем этот пост и плачем", - говорится в сообщении.

Женщина попросила не переживать о ней, поскольку на лекарства себе она оставила.

"Очень хочу помочь выиграть войну. Вы за меня не волнуйтесь - деньги на лекарства себе оставила!" – сказала волонтерам пенсионерка.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали трогательную историю о бойце ВСУ, который мечтает, чтобы закончилась война. Помимо этого, в сети рассказали трогательную историю о командире раненного на Донбассе бойца.