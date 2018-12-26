Стало известно о тяжелом состоянии здоровья украинского узника Кремля

Украинскому политзаключенному в России Владимиру Дудке грозит инсульт.

Об этом в Facebook сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой и советнику президента России, главе Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой немедленно принять меры по обеспечению медицинской помощи.

По словам Денисовой, Дудку удерживают в СИЗО на территории оккупированного Крыма.

"По информации его сына, у Владимира повышенное артериальное давление и гипертонический криз. Ему срочно необходима медицинская помощь", - отметила украинский омбудсмен.

Напомним, 10 ноября 2016 года стало известно о задержании ФСБ на территории Севастополя "украинских диверсантов", которые якобы планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым".

10 ноября севастопольский "суд" арестовал всех троих "диверсантов". Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

"Диверсантами" оказались Дмитрий Штыбликов, 46-летний Алексей Бессарабов и Владимир Дудка. СМИ сообщали, что Дудка был капитаном корабля радиоэлектронной разведки Юпитер в 1997-2001 годах, а в 2013-м стал членом региональной общественной приемной министра обороны Павла Лебедева в Севастополе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали письмо юного украинского узника Кремля.