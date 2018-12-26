Утренник затянулся на годы: сети повеселило фото боевика со "снегурочками" на Донбассе

Сеть насмешило фото переодетых в костюмы людей на Донбассе.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан ( "Штирлиц") на своей странице в Facebook.

"Современность Дирляндии...", - написал он, описывая фото.

На фото запечатлели двух переодетых женщин, одна из них в костюме снегурочка, рядом с боевиком так называемой ДНР. Пользователи сети прокомментировали снимок, посмеявшись над ним.

Как сообщал "Апостроф", боевики так называемой ДНР рассмешили сеть новым фейком об Украине, заявив, будто с января украинцев будут отправлять в тюрьму за интим без расписки. Также у боевиков отличились новым абсурдным заявлением о том, что победу над ВСУ им удастся получить за три дня. Кроме того, на территории, подконтрольной так называемой ДНР, на новогодние праздники выделено целых восемь дней выходных, в то же время, в оккупированном Луганске отдыхать будут на три дня меньше.