В Украину запретили въезд известному российскому рэперу: документ

Служба безопасности Украины запретила въезд известному российскому рэперу Элджею на территорию Украины на три года.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос народного депутата Владимира Парасюка, передает ТСН.

"В интересах обеспечения безопасности государства Службой безопасности Украины 27 ноября 2018 года было принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу (настоящее имя Элджея, - прим. ред.) сроком на 3 года", - говорится в нем.

Отметим, что, Элджей все же успел отыграть концерт в Киеве 25 ноября, а уже позже спецслужбы приняли соответствующий запрет.

Как сообщал "Апостроф", ранее российскому певцу Виктору Салтыкову отказали во въезде в Украину в аэропорту "Борисполь".