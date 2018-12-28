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Появилось видео учений бойцов ВСУ с применением комплекса "Броня"

пятница, 28 декабря 2018, 05:41

В учебном центре "Десна" украинские зенитчики проводят учения с применением комплекса "Броня".

Об этом сообщает фонд "Вернись живым", публикуя видео с места учений.

"В 169-м учебном центре "Десна" продолжаются учения зенитчиков. Воины тренируются метко стрелять из закрытых позиций с помощью графически-расчетного комплекса "Броня", в разработке которого, в частности, принимали участие ветераны войны на Донбассе. Воинов тренирует инструктор Андрей Моруга, который прошел ожесточенные бои за Донецкий и Луганский аэропорты", - пишут волонтеры.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские войска провели учения по обороне побережья Азовского моря от возможного вражеского десанта.

Кроме того, украинские пехотинцы на линии столкновения на Донбассе провели учения с применением военной техники.

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