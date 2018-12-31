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Бойцы ООС записали сильное новогоднее видео для украинцев

понедельник, 31 декабря 2018, 16:47

Украинские военнослужащие, сражающиеся на передовой в зоне Операции объединенных сил, записали новогоднее поздравление.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице 10-ой горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

На нем можно увидеть бойцов, которые ездят на украшенном гирляндой БМП, а также сопровождающего их Святого Николая в тактических очках и бронежилете.

"Жить, верить, любить, всем - в тылу и на "нуле". Будет, брат, будет праздник, всегда на твоей земле", – говорит Святой Николай.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинские бойцы 10-ой горно-штурмовой бригады приготовили особый сюрприз для жителей оккупированного Луганска в виде сине-желтых воздушных шариков.

Кроме того, украинские военнослужащие необычно и с юмором поздравили украинцев с днем святого Николая.

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