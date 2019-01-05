Как празднуют Рождество украинские полярники: фото

Украинские полярники встретят Рождество в самой южной часовне в мире на антарктической станции "Академик Вернадский".

Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра .

По словам капеллана экспедиции, метеоролога-озонометриста Александра Полудня, накануне полярники расчистили снежные заносы двухметровой высоты, чтобы освободить путь к часовне, где 7 января смогут помолиться или поставить свечу.

Часовня Святого Владимира была возведена на станции в 2011 году.

"Рождество - семейный праздник, но наши семьи находятся далеко от нас, за 15 000 километров. Поэтому здесь, на антарктической станции, мы стараемся хоть немного воссоздать атмосферу украинского Рождества. Повар Василий Емельянович приготовит на Сочельник 12 блюд, обязательно будет и кутья, будем петь колядки, кто какие знает с детства. А вот колдовать нам некому - ближайшие "соседи", американская станция "Палмер", находятся в 52 км", - рассказал Александр Полудень.

Нынешнее Рождество украинские полярники встречают в "компании" небывало большого количества пингвинов. По словам начальника станции Виктора Сытова, в этом году в окрестностях станции ученые-биологи насчитали 850 особей. В конце декабря, сообщают ученые, вылупились первые детеныши пингвинов.

Напомним, подробнее о жизни украинских полярников читайте в материале "Апострофа": Корабля нет, а океан и исследователи есть: как украинская станция выживает в Антарктиде.