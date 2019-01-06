​Улыбки, добро и сказка: как отмечают Сочельник в Киеве, яркие фото

В сети появились красочные фото празднований Сочельника в преддверии Рождества Хрестова.

Соответствующие снимки опубликовал "Информатор".

На Контрактовой площади царила праздничная атмосфера, которую создавали сами горожане и гости Киева.

"Легкий мороз и снег как ничто другое способствуют хорошему настроению, особенно для детей. Малыши катались на горках, фотографировались со сказочными зверями и сияли улыбками. Глядя на них, взрослые и сами начинали верить в сказку. Казалось, что в этот день даже уличные музыканты играют по-особенному. Тысячи селфи, взаимных поздравлений, объятий и улыбок даже незнакомым людям подтверждают, что Рождество — большой и светлый праздник, вне зависимости от возраста, пола и вероисповедания", - пишет издание.

Напомним, "Апостроф" ранее сообщал, как нужно провести вечер перед Рождеством. А также напоминал о традициях и обычаи празднования Рождества в Украине.