РУС. | УКР.

понедельник, 7 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 января

23:32
Назвался участником АТО: в сети показали фото водителя-неадеквата на Софийской площади в Киеве
23:12
​Унылый Новый год перешел в тоскливое Рождество: крымчане опять пожаловались на власть
22:46
​Улыбки, добро и сказка: как отмечают Сочельник в Киеве, яркие фото
22:19
Томос уже в Украине: что известно
21:51
​Вышла в магазин: под Киевом случилось смертельное ЧП на железной дороге
21:41
Рождество 2019: обычаи и традиции празднования
21:18
​В сети появилось трогательное поздравление бойцов ВСУ с Рождеством: видео
20:42
​Под Львовом произошла страшная смертельная авария с детьми: фото
20:19
Украину накроет мощный снежный шторм: кто в зоне риска
20:00
Его никто не знает: британский боксер оценил перспективы Усика в супертяжелом весе
19:51
​Так Ванга предсказала: в сети указали на сомнительную перспективу России
19:25
​Тимошенко поздравила украинцев с Рождеством
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Улыбки, добро и сказка: как отмечают Сочельник в Киеве, яркие фото

воскресенье, 06 января 2019, 22:46

В сети появились красочные фото празднований Сочельника в преддверии Рождества Хрестова.

Соответствующие снимки опубликовал "Информатор".

На Контрактовой площади царила праздничная атмосфера, которую создавали сами горожане и гости Киева.

"Легкий мороз и снег как ничто другое способствуют хорошему настроению, особенно для детей. Малыши катались на горках, фотографировались со сказочными зверями и сияли улыбками. Глядя на них, взрослые и сами начинали верить в сказку. Казалось, что в этот день даже уличные музыканты играют по-особенному. Тысячи селфи, взаимных поздравлений, объятий и улыбок даже незнакомым людям подтверждают, что Рождество — большой и светлый праздник, вне зависимости от возраста, пола и вероисповедания", - пишет издание.

Напомним, "Апостроф" ранее сообщал, как нужно провести вечер перед Рождеством. А также напоминал о традициях и обычаи празднования Рождества в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Рождество 2019: обычаи и традиции празднования

Святой вечер 2019: традиции и обычаи Сочельника

Все будет иначе: синоптики рассказали о погоде на Рождество

Победят только романтики

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: