Сутки на Донбассе: стало известно о ранении бойца ВСУ

За понедельник, 7 января, в зоне военного конфликта на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики несколько раз нарушали режим прекращения огня.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный на Луганском направлении, в районе поселка Луганское на Светлодарском направлении, поселка Березово на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Павлополь, что на Мариупольском направлении", - добавляют военные.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР.