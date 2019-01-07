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Война все меняет: в сети показали необычные фото с Донбасса

понедельник, 07 января 2019, 20:54

На Донбассе украинские военные обустроили храм в терапевтическом кабинете бывшего санатория.

Соответствующие фото опубликованы на странице фонда Вернись живым в Facebook.

"Война меняет сущность вещей. Когда-то здесь был санаторий, теперь здесь - штаб бригады. Когда-то здесь был кабинет ароматерапии, теперь здесь - часовня. Когда-то здесь оздоравливали тело, теперь приходят лечить душу и вспоминать павших. Изменилось и "расписание работы". Именно на войне приходит понимание, что для создания храма не обязательно иметь пышные помещения с золотыми куполами, ощущение святости приносят те, кто туда приходит. Пусть это даже один из терапевтических кабинетов советского санатория", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали новые фото "спасенного от украинцев" поселка на Донбассе.

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