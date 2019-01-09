РУС. | УКР.

среда, 9 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 января

13:25
У облэнерго нет возможности злоупотреблять монопольным положением - эксперты
13:25
Самолет арендовали у Шуфрича: появились новые подробности о задержанном в Мексике скандальном олигархе
13:06
На трассе "Киев-Харьков" произошло жуткое лобовое ДТП: фото и данные о погибших
12:58
Полиция сделала важное заявление по резонансному ДТП в Полтаве, в котором погиб подросток
12:40
Непобедимый украинский боксер объявил о своем возвращении в ринг
12:31
Бойко рассказал о своих первых шагах в случае победы на президентских выборах
12:25
За взятые у МВФ кредиты придется расплачиваться простым украинцам - "Батькивщина"
12:22
Могут быть проблемы: появились новые данные о состоянии избитого DZIDZIO
12:16
"Игры" циклонов: синоптик рассказала о резких перепадах температур в Украине
12:10
Со Златой Огневич случился неприятный инцидент на отдыхе
12:08
Ситуация на Азовском море: генерал назвал беспроигрышный для Украины вариант
11:57
В Крыму уничтожили часть древней крепости: опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Игры" циклонов: синоптик рассказала о резких перепадах температур в Украине

среда, 09 января 2019, 12:16

Резкие изменения погодных условий в Украине связаны с изменениями климата и быстро сменяющих друг друга циклонов.

Об этом "Апострофу" рассказала заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

"В последние годы повторяемость резких колебаний температуры увеличилась. Такие же резкие изменения мы наблюдали и осенью. В данном случае это связано с чередованием циклонической и антициклональной деятельности. Сейчас на юге Украины находится циклон, который перемещается по стране, давление растет, а потом снова на смену области высокого давления приходит область низкого давления. Формируется мощный циклон на севере, который в дальнейшем будет оказывать влияние на погоду на территории Украины. Чередование областей высокого и низкого давления приводит к тому, что мы наблюдаем резкие изменения погодных условий. Это связано с увеличением интенсивности меридиональной циркуляции атмосферы: воздушные потоки начинают перемещаться вдоль меридиана, а не параллели, что наблюдалось раньше. Это фактор изменения климата", - объяснила она.

Подробнее о том, какой будет погода на этой неделе, читайте в материале "Апострофа": Холодно, но не очень: синоптики предупредили о смене погоды в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Холодно, но не очень: синоптики предупредили о смене погоды в Украине

Рождество 2019: обычаи и традиции празднования

Святой вечер 2019: традиции и обычаи Сочельника

Все будет иначе: синоптики рассказали о погоде на Рождество

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: