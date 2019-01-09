"Игры" циклонов: синоптик рассказала о резких перепадах температур в Украине

Резкие изменения погодных условий в Украине связаны с изменениями климата и быстро сменяющих друг друга циклонов.

Об этом "Апострофу" рассказала заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

"В последние годы повторяемость резких колебаний температуры увеличилась. Такие же резкие изменения мы наблюдали и осенью. В данном случае это связано с чередованием циклонической и антициклональной деятельности. Сейчас на юге Украины находится циклон, который перемещается по стране, давление растет, а потом снова на смену области высокого давления приходит область низкого давления. Формируется мощный циклон на севере, который в дальнейшем будет оказывать влияние на погоду на территории Украины. Чередование областей высокого и низкого давления приводит к тому, что мы наблюдаем резкие изменения погодных условий. Это связано с увеличением интенсивности меридиональной циркуляции атмосферы: воздушные потоки начинают перемещаться вдоль меридиана, а не параллели, что наблюдалось раньше. Это фактор изменения климата", - объяснила она.

Подробнее о том, какой будет погода на этой неделе, читайте в материале "Апострофа": Холодно, но не очень: синоптики предупредили о смене погоды в Украине.