Путин - исторический неудачник: в Польше рассказали, как Томос перекроил миф о Москве

Полноправная и независимая церковь Украины - это политическая катастрофа для президента России Владимира Путина.

Об этом говорится в статье польского издания Gazeta Wyborcza, пишет УНИАН.

Издание отмечает, что до получения томоса об автокефалии в мире была признана только одна украинская церковь - "так называемая УПЦ (Московского патриархата)". Издание отмечает, что ее духовными конкурентами были УАПЦ и УПЦ (Киевского патриархата), но ни одна из них не имела международного признания. И теперь именно эти конфессии образовали новую единую ПЦУ, которую, несмотря на все протесты Москвы, патриарх Константинопольский Варфоломей I сделал законной.

Gazeta Wyborcza добавляет, что теперь, на фоне войны на Донбассе и оккупации Крыма, украинцы будут постепенно переходить с контролируемой Кремлем церкви в "свою".

Вместе с тем, журналисты отмечают, что создание ПЦУ имеет не только политическое или религиозное, но и большое историческое значение: ведь Украина перестала быть "канонической территорией" Москвы, а Кремль потерял то, что со времен Переяславской рады 1654 считал своим.

Gazeta Wyborcza пишет, что автокефалия для Украины - это конец старой концепции, изображавшей Москву в качестве "третьего Рима", то есть мирового центра христианской цивилизации. Это также фиаско для империалистической идеи Путина о так называемом "русском мире", который якобы должен объединить православных славян.

"Если бы сегодня правление Путина кончилось, он бы вошел в историю как неудачник, который сделал так, что из-под влияния его страны сначала вышла Грузия (добыча Екатерины II в 1783 году), которая когда-то была лояльной, а после войны 2008 года превратилась в врага Москвы, а теперь это сделала еще и Украина. Лишенная этих "провинций", Россия перестает быть империей, а Путин, как бы его ни демонизировали, может занять в истории своей страны место рядом с Михаилом Горбачевым, которого соотечественники обвиняют в развале СССР" , - говорится в статье.

Издание отмечает, что именно Путин несет ответственность за потерю российского влияния. Потому что он привел империю к краху своим агрессивным подходом к соседям и военными авантюрами.