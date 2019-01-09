Всю жизнь с ненавистью: проукраинская активистка рассказала правду о фанатах "Крымнаша"

Сторонники аннексии Крыма среди жителей полуострова всю жизнь жили с ненавистью к Украине и всему украинскому - оккупация лишь раскрыла их настоящее лицо.

Об этом в интервью "Крым.Реалии", которое было записано еще в августе 2018 года, однако опубликовано только сейчас, рассказала украинская активистка Ольга Павленко.

Женщина была вынуждена покинуть полуостров 30 августа после того, как ФСБ провела обыск у нее дома.

По ее словам, первое время после аннексии она думала, что это какое-то недоразумение – "вот сейчас придет наша армия и это закончится. Первый год все же была надежда, что удастся договориться и все вернется на свои места".

"И уже когда знакомые начали выезжать друг за другом, а друзья угрожать за мои взгляды, рассказывая, что они сделают со мной и моими детьми, – стало страшно. Я поняла, что эти люди не стали такими внезапно, они всегда были такими. Им просто не хватало какого-то крючка, за который их бы дернули и открыли. Они всю свою жизнь прожили с такой ненавистью к Украине и всему украинскому", - пояснила Павленко.

Она подчеркнула, что в 2015 году осознала, что Крым оккупирован "не на год и не на два, а, пожалуй, лет на десять".

"Тогда пришло понимание, что мы не первые и такое уже было", - добавила активистка.

Как сообщал "Апостроф", ранее фанатка "русского мира" в Крыму разочаровалась в оккупантах.