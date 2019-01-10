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Авто разорвало на части: в Днепре произошло серьезное ДТП, фото

четверг, 10 января 2019, 19:15

Поздно вечером 9 января в Днепре, на Набережной Победы, Honda "влетела" в столб, вследствие чего авто превратилось в груду металла.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Так, возле кинотеатра "Салют", произошла авария: автомобиль Honda въехал в фонарный столб. Удар оказался настолько сильным, что автомобиль буквально разорвало.

В салоне автомобиля находились двое взрослых — пострадал только водитель авто. Медики оказали ему первую помощь на месте. Предварительно, у водителя открытая черепно-мозговая травма, а также ушиб голеностопа. С места аварии его госпитализировали в городскую клиническую больницу № 16.

На месте происшествия работали экипаж патрульной полиции и скорая помощь.Что стало причиной аварии, на данный момент неизвестно.

Как сообщал "Апостроф", 10 января на трассе М-14 "Одесса-Николаев" в Николаевской области перевернулся рейсовый автобус "Эталон", ехавший по маршруту "Херсон-Одесса".

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