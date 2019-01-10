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Медреформа в Украине: нардеп предупредил о последствиях из-за недостатка врачей

четверг, 10 января 2019, 13:56

В 2019 году украинцев ждет новая волна ухудшений, связанных с нехваткой врачей общей практики после проведения медреформы.

Такое мнение в блоге на сайте КиевВласть выразил народный депутат, член фракции "Батькивщина", член комитета ВР по вопросам бюджета Валерий Дубиль.

По его словам, Новый год в Украине начался с пика заболеваний гриппом и ОРВИ, при этом врачи якобы перестали ездить на вызовы к маленьким пациентам даже с высокой температурой, а родители вынуждены нанимать такси, приезжать в поликлинику или амбулаторию и выстаивать многочасовые очереди среди таких же инфицированных пациентов .

Нардеп отмечает, что медреформа не только изменила финансово-правовой механизм работы врачей, но и резко повысила нагрузку на каждого из них.

"Медреформа привела к тому, что они вынуждены думать о том, как получить деньги от НСЗУ и как удастся "обслуживать" 2-3 тысячи пациентов. И это нагрузка намного выше, чем было до реформы … Согласно исследованию, которое заказывал Минздрав в компании Deloitte, в 2017 году нагрузка на одного врача была 1351 пациент", - написал Дубиль.

Нардеп отметил, что ранее врачей общей практики "более-менее хватало", поскольку они не были наделены столькими функциями, как сейчас.

"Отсюда и новые "нормы" - на обследование в амбулаторном режиме одного пациента за смешные 15 минут, хотя еще в прошлом году на одного пациента семейный врач тратил 1 час 35 минут, из которых 40 минут в амбулатории. Врачи просто не успевают выезжать на вызовы к пациентам, хотя в прошлом минимум 22% пациентов получали первичную медпомощь дома. Они идут на риск - установить диагноз и лечение в телефонном режиме", - говорит нардеп.

При этом он считает, что решить эту проблему в течение одного-двух лет невозможно, поскольку Украине нужно 26-28 тысяч врачей общей практики, при существующем дефиците в 6,5 тысяч.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: Дубиль, медреформа

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