Мороз и холод: Супрун объяснила, что делать при обморожениях

Исполняющая главы Минздрава Ульяна Супрун призвала украинцев быть осторожными на морозе и рассказала, как избежать переохлаждения.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, в Украине за последние 4 недели от переохлаждения и обморожений пострадали 1037 человек. Также вследствие общего переохлаждения умерли 64 человека. В связи с этим, и. о. Минздравапосоветовала обратить внимание на пункты обогревов, которые оборудованы на территории Украины. Адреса можно увидеть по ссылке.

"Местным властям следует активно распространять информацию об имеющихся пунктах обогрева! Потому что многие люди сейчас обращаются в медучреждения в поисках тепла. Если пунктов недостаточно или вообще нет в вашем городе или регионе - требуйте у местных властей их организовать", - призывает Супрун.

Также она назвала признаки переохлаждения:

дрожь

вялость

истощение

сонливость

нарушения речи и способности мыслить

"От переохлаждения человек может потерять сознание. У детей эти признаки можно заметить, если кожа ярко-красная и холодная, а они сами очень вялые. В случае переохлаждения человека сначала звоните 103!", - советует и.о. министра здравоохранения и добавляет перечень действий, которые нужно совершить до приезда скорой помощи:

переместить человека в теплое помещение

если на человеке мокрая одежда - снять и высушить его

укрыть человека одеялом

дать пострадавшему теплый напиток (не алкогольный!). Если человек может глотать, накормить чем-то сладким.

Чего нельзя делать:

не пытаться согреть человека в горячей ванне

не трогать обмороженные участки тела

ни в коем случае не растирать кожу снегом

не опускать пораженные конечности в горячую воду и не прикладывать их к батарее или обогревателю

не давайте пить алкоголь.

"Эти действия могут привести к остановке сердца!", - предостерегла Супрун.

Также она дала советы, как лучше сохранять тепло:

Не выходить из дома голодными, а если замерзли - съесть что-то и выпить достаточно жидкости.

Не курить. Курение, в частности никотин, плохо влияет на стенки сосудов. Это увеличивает риски нарушить терморегуляцию.

Не согреваться алкоголем.

Не носить тесную обувь и надевать несколько слоев одежды.

Обязательные атрибуты в холод - перчатки, шапка, шарф, поднятый воротник. Они защитят открытые участки кожи от холода

Быть активным - двигайте руками, пальцами ног, но избегайте переутомления, потому что когда вы устали, то теряете тепло быстрее

Каждые полчаса-час заходить в теплое помещение.

Как сообщал "Апостроф", синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие дни.