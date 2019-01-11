Непогода в Украине: появился обновленный список самых проблемных автодорог

В список самых проблемных автодорог в Украине в связи с непогодой добавились еще некоторые трассы в Кировоградской и в Николаевской областях, где полностью или частично ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, из-за резкого осложнения погодных условий для предупреждения возникновения осложнений дорожного движения в пятницу, 11 января, с 15:00 в Кировоградской области ограничено движение для всех видов транспорта на трассах:

М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, км 40+000 - км 72+088 (от г. Александрия до границы с Днепропетровской областью);

М-13 Кропивницкий - Платоново, км 0+000 - км 76+432 (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью);

Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, км 70+360 - км 153+196 (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью);

Н-23 Кропивницкий - Кривой рог - Запорожье, км 0+000 - км 81+735 (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью).

Кроме того, в Николаевской области из-за сильного снега и гололедицы и для недопущения заторов с 12:00 того же дня ограничено движение для большегрузных и маршрутных транспортных средств на трассе Н-24 Благовещенское - Николаев, км 43+580 - км 225+844 (от границы с Кировоградской областью до границы г. Николаев).

Как сообщал "Апостроф", ранее из-за непогоды было ограничено движение фур в шести областях Украины.