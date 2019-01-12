Мертвая старушка и трупы в БТРах: боевики ДНР пугают людей новыми страшилками

Кроме привычных страшилок для местного населения, боевики часто придумывают и довольно абсурдные фейки.

О них говорится в материале "Апострофа".

Так, товарищ Безсонов (Даниил, "глава" пресс-службы так называемой народной милиции ДНР, - прим. ред.) выдал особо занимательную историю: якобы на днях ВСУ на своих позициях под Волновахой решили снять фильм. Для этого пригласили съемочную группу одного из украинских телеканалов (наверняка насквозь лживого), а в качестве реквизита привезли на бронетранспортерах… человеческие трупы!

"Мы не исключаем, что такая "театральная постановка" проводится с целью лживого обвинения нас в ведении огня", - пожаловался "народный милиционер".

Кроме того, боевики своеобразно интерпретировали смерть 79-летней женщины от сердечного приступа на КПВВ "Майорск". По версии террористов, женщина скончалась от душевного волнения вызванного тем, что "украинские пограничники вытащили ЧАСТЬ денег, лежавших в обложке паспорта 79-летней женщины. Попытки старушки призвать к совести не принесли положительных результатов. Сердце разволновавшегося пожилого человека не выдержало такого удара", - отметил Безсонов.

Примечательно, что на всякий случай боевики решили не очернять бесповоротно украинских пограничников (ведь неизвестно, когда придется воспользоваться программой СБУ "На тебе чекають вдома"), и приписали силовикам желание завладеть только ЧАСТЬЮ денег пенсионерки. Человечность.

Подробнее о новогодних фейках боевиков про зверства украинских военных на Донбассе, читайте в материале "Апострофа": Кровавые британцы, расстрелы военных и трупы для искусства: боевики придумали новую тактику против Украины.