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Тимошенко высказалась о необходимости получения Украиной патриархии

вторник, 15 января 2019, 14:04

Получение Томоса и митрополии от Константинополя - важный шаг на пути создания единой поместной Православной Церкви в Украине, который должен завершиться получением патриархии.

Об этом Юлия Тимошенко заявила в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Независимая поместная Православная Церковь с Томосом - это наше важное достижение, но это еще не завершение процесса», - отметила лидер «Батькивщины».

Она процитировала Патриарха Филарета, который, говоря о получении Томоса и митрополии от Константинополя, подчеркивает важность дальнейшего движения на пути получения патриархата.

Тимошенко полностью разделяет позицию Патриарха Филарета и считает, что единая поместная церковь должна создаваться без агрессии.

«Очень правильно говорит Патриарх Филарет о том, что мы обязательно добьемся патриархии и для этого нужно объединиться в одну церковь. Но процесс объединения еще не завершен и должен быть продлен мирным, эволюционным путем. Это должно делать духовенство. Мы сделали первый шаг, но нам надо идти дальше и получить патриархию», - объяснила политик, напомнив, что «Батькивщина» всегда поддерживала создание единой поместной церкви.

Лидер партии также против того, чтобы политики использовали Томос как политический инструмент для разъединения страны.

«Вся история политики в Украине строится на разъединении: находят то, что разъединяет людей, и рвут общество на части, создавая себе рейтинги. Но если мы не найдем в себе мудрость, любовь друг к другу, то нам, стране, очень трудно будет подниматься. Единство - это тот ресурс, который может помочь в трудной ситуации», - подытожила лидер «Батькивщины».

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