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Мэр города в Украине пожаловался, что жители воруют мусорки и готовят в них еду

среда, 16 января 2019, 01:18

В Днепре жители частного сектора на Амуре воровали новые мусорные контейнеры в городе, чтобы заготавливать в них соленья.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Борис Филатов.

"Безысходное ... Как выяснилось сегодня, некоторые из ранее похищенных новых мусорных контейнеров обнаружились в частном секторе на Амуре", - написал мэр.

По его словам, жители поселка "квасили в них капусту и солили арбузы, предварительно обдав мусорные контейнеры кипятком".

"Говорят, что очень удобно: большие, вместительные, колёсики есть и крышкой закрываются. В старых металлических солить было нельзя. Негигиенично. А новые пластиковые как раз подходят", - пожаловался мэр.

Пользователи сети возмутились историей, написав, что все дело не в бедности воровавших, а в "тупости и жадности".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что оккупанты в Крыму на новогодние праздники украли с елок украшения.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: Днепр, Филатов, воры

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