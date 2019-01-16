Мэр города в Украине пожаловался, что жители воруют мусорки и готовят в них еду

В Днепре жители частного сектора на Амуре воровали новые мусорные контейнеры в городе, чтобы заготавливать в них соленья.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Борис Филатов.

"Безысходное ... Как выяснилось сегодня, некоторые из ранее похищенных новых мусорных контейнеров обнаружились в частном секторе на Амуре", - написал мэр.

По его словам, жители поселка "квасили в них капусту и солили арбузы, предварительно обдав мусорные контейнеры кипятком".

"Говорят, что очень удобно: большие, вместительные, колёсики есть и крышкой закрываются. В старых металлических солить было нельзя. Негигиенично. А новые пластиковые как раз подходят", - пожаловался мэр.

Пользователи сети возмутились историей, написав, что все дело не в бедности воровавших, а в "тупости и жадности".

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