Может получиться подобие РПЦ: озвучена серьезная угроза для поместной церкви Украины

Новая Православная церковь Украины находится на распутье и может стать подобием РПЦ, если сделает выбор в пользу государства.

В этом уверен архимандрит, кандидат богословия, доктор философии, историк, профессор университета Лойола-Мэримаунт в Лос-Анджелесе, отец Кирилл Говорун, принимавший непосредственное участие в процессе получения Украиной томоса об автокефалии, передает ZN.ua.

"Если объединенная церковь сделает свой выбор в пользу государства, то да. Мы будем строить, по сути, русскую церковь, только с украинским знаком. Это ложный путь. Украинская церковь должна быть в диалоге с государством. Но еще больше она должна быть в диалоге с украинским обществом. И при этом оставаться церковью. Не участвовать в политических кампаниях - предвыборных, президентских, парламентских…То, что, к сожалению, как мне кажется, грозит нам в ближайшее время. Если с самой своей колыбели ПЦУ начнет обслуживать чьи-то политические программы и участвовать в формировании политической религии в Украине, это будет фальстарт", - уверен он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в УПЦ (МП) сделали заявление о том, чей Крым.