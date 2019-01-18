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Космос, Мадяк и Йохана-Клавдия: стало известно, как в 2018 году украинцы "издевались" над детьми

пятница, 18 января 2019, 01:23

В 2018 году украинцы не сдерживали себя и проявляли весь полет фантазии, выбирая имя для своих детей.

Как говорится в сообщении Министерства юстиции, среди обычных для Украины имен в 2018 году также зафиксировано множество необычных имен.

В частности, среди мальчиков встречались такие имена как Солнцемир, Мадяк, Космос, Арон, Дионисий, Лучиан, Нектарий. Девочкам родители также выбирали интересные имена. Встречались Принцесса, Нуне, Авигея, Сумаййа, Аглая, Аиша, Аполинария, Дельфина, Йохана-Клавдия, Мадона Лама, Филофтея.

Впрочем, самыми популярными остались традиционные имена. В 2018 году мальчиков чаще всего называли Матвей, Дмитрий, Максим, Марк, Александр, Артем, Андрей, Иван, Владислав.

Девочек - Злата, София, Ева, Кира, Яна, Мария, Виктория, Анастасия, Полина.

Впрочем, в Киеве ситуация выглядела несколько иначе: мальчиков чаще всего называли Богдан, Даниил, Денис, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Марк, Александр, Тимофей, Ярослав.

Для девочек столичные родители выбирали имена - Арина, Анна, Валерия, Дарья, Ева, Злата, Мария, Милана, Полина, София, Соломия.

Читайте также на "Апострофе", какие имена были популярными в Украине в 2016 году.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: дети, имена, Киев

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