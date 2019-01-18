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Технология будущего: в сети смеются над видео уникального "снегоуборщика" в Крыму

пятница, 18 января 2019, 13:29

В оккупированном Крыму для борьбы с гололедом и посыпки автомобильных дорог песком используют довольно необычную методику.

Соответствующее видео, снятое очевидцами, опубликовано на Facebook странице "Роисся24".

На видеозаписи можно увидеть, как двое мужчин лопатами сыпят песок на дорогу из раскрытых дверей микроавтобуса, который движется по трассе.

"Новая, доселе невиданная, уникальная и не имеющая аналогов снегоуборочная техника вышла на дороги Крыма!", – иронизируют в подписи к видео.

"Что же поделать… Ну, спасибо и на этом. Как говорится, чем богаты – тем и рады", – сквозь смех произносит автор видео во время съемки.

На видео присутствует нецензурная лексика.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 4 января в оккупированном Крыму, на горе Ай-Петри, сошла снеговая лавина: весь транспорт на дороге оказался заблокирован.

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