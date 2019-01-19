​Задержан скандальный сепаратист из партии Ильи Кивы, устроивший стрельбу в Херсоне

18 января в Херсоне задержали скандального сепаратиста Кирилла Стремоусова, подозреваемого в стрельбе по журналистам во время пресс-конференции.

Об этом написал министр МВД Арсен Аваков в Facbook.

"Сегодня в Херсоне, среди прочих, задержан председатель областной организации Социалистической партии, глава которой Илья Кива публично объявил о своем участии в выборах Президента.

Сейчас проводится проверка причастности задержанного к силовому инциденту в пресс-клубе газеты “Новый день”, драке, применении травматического оружия и слезоточивого газа. Ему объявлено о подозрении в совершении противоправного деяния, предусмотренного ст.296 (Хулиганство) УК и будет принято решение о мере пресечения", - говорится в сообщении.

Как сообщает местное издание, очевидцы рассказывали, что Стремоусов "то ли стрелял, то ли распылял слезоточивый газ". Сам он эту информацию опровергает и называет провокацией.

Глава партии Илья Кива утверждает, что во время выстрелов в помещении Стремоусов находился во дворе. "Нам известны уже исполнители и они ответят перед законом", - заявил он.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 18 января, во время пресс-конференции в горсовете Херсона произошла стрельба.