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Украинцы смогут увидеть полное затмение Луны: астроном назвал точное время

воскресенье, 20 января 2019, 06:36

В сети появилась подробная информация о грядущем лунном затмении, которое можно будеть увидеть в Украине 21 января.

Об этом в Facebook сообщил ученый Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко.

"Всем, кто не будет спать на рассвете 21 января текущего года, советую посмотреть на затемненную Луну. Это будет красивое зрелище, потому что диск Луны во время полной фазы затмения будет висеть низко над горизонтом и казаться неприродно большим еще и потому, что через 13 часов спустя он пройдет мимо Земли почти на минимальной из возможных расстояний. Такое явление недавно называют суперлуной", - написал он.

Ученый также опубликовал инфографику об обстоятельствах полного лунного затмения для его наблюдения в Украине.

Максимальная фаза затмения начнется в 7:12 по киевскому времени.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы впечатляющие фото первого в 2019 году солнечного затмения.

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