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Холодно и мокро: украинцев разочаровали прогнозом погоды

среда, 23 января 2019, 18:49

В четверг, 24 января, в Украине ожидается снег и дожди, больше повезет жителям Крыма. Здесь установится совсем не зимняя погода.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Так, согласно данным Укргидрометцентра в четверг, 24 января, практически по всей территории Украины ожидаются осадки в виде снега и дождя. Только в Крыму будет сухая, но облачная погода. По прогнозам синоптиков, самые обильные осадки выпадут на востоке и юге нашей страны.

Прохладнее всего в этот день будет на западе и севере Украины: от 2 до 6 градусов мороза столбики термометра покажут днем и около 6-8 градусов с отметкой "минус" ожидается в ночное время суток. На востоке и в центре будет немного теплее: от 0 до 2 градусов мороза в дневное время суток и 2-4 мороза на этих территориях будет после заката солнца.

Еще теплее на юге: 2-4 градуса с отметкой "плюс" столбики термометра покажут днем и всего около одного градуса мороза - в ночное время суток. А вот в Крыму установится совсем не зимняя погода. Дневные температуры на полуострове будут достигать 8-10 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся, но незначительно, и покажут 4-6 градуса с отметкой "плюс".

Подробнее о погоде до конца текущей недели, читайте в материале "Апострофа": Погода на неделю: много снега, но тепло.

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