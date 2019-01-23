Ждем эпидемию холеры: сети удивил странный способ "очистки" воды в Севастополе

В оккупированном Севастополе провели обряд освящения воды в городском водохранилище.

Об этом сообщает местное издание "Примечания".

Обряд провели благочинный Сергей Халюта, "губернатор" Дмитрий Овсянников, "депутаты заксобрания" и глава "Водоканала" Николай Перегуда.

"После использования святая вода попадет прямиком в море, потому что деньги на очистные в Севастополе пропали. Но это не страшно, ведь вода же была освящена", - сказано в материале.

Директор "Водоканала" пояснил, что в ближайшие 2-3 дня объем запасов воды в водохранилище достигнет максимальной отметки, в том числе, за счет паводковых вод реки Черная, других малых рек и ручьев Байдарской долины Севастополя.

"По правилам через 15 часов освященная вода попадет в краны всех потребителей региона. Культура водопользования за эти годы улучшилась – на 9% снизились потери воды. Все понимают, что освященную воду необходимо беречь!" - подчеркнул чиновник.

В свою очередь в сети высмеяли подобную "очистку" воды и предрекли оккупированному городу эпидемию холеры.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали шокирующие фото загрязненного моря в Крыму.