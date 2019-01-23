Во Львове простились с легендарным соратником Бандеры: фото и видео

В среду, 23 января, во Львове простились с членом провода ОУН(б) Емельяном Ковалем, который скончался 19 января.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации

Попрощаться с выдающимся общественным деятелем пришли представители власти, ученые, общественность.

Похоронят Коваля на Поле почетных захоронений, на Лычаковском кладбище.

Коваль стал членом ОУН в 1938 году под псевдонимом "Демьян". В 1941 году руководил провозглашением Акта восстановления Украинского государства в городе Долина на Ивано-Франковщине.

1941-1945-й годы провел в нацистских концлагерях. После войны Коваль был председателем совета украинских общественных организаций Бельгии, а также одним из президентов Европейского Конгресса Украинских. По Женевской конвенции Коваль имел статус беженца в Бельгии, а в 1997 году получил гражданство Украины.

Был награжден орденом "За заслуги" 3 степени, бельгийским королевским орденом Леопольда, орденом Владимира Великого, орденом Свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о смерти в Украине бывшего топ-чиновника.