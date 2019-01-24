Без коньков и в украинской форме: в сети высмеяли показуху боевиков ДНР с хоккеистами

В оккупированном Донецке "торжественно" открыли ледовый каток: у большей части хоккеистов не оказалось коньков.

Соответствующие фото были опубликованы на Twitter странице блогера под ником "Фашик Донецкий".

Как можно увидеть на фотографиях, качество катка оставляло желать лучшего. Кроме того, часть приглашенных хоккеистов оказалась без коньков. А на форме, в которую они были одеты, можно заметить название "Укринвест".

"Качество катка прекрасно видно на фото,ибо это огород со льдом. И да - форма хоккеистов спи**ена: если вы заметили,на ней написано Укринвест (как не пытались скрыть эту надпись пропагандисты, не получилось них*ра). Короче,открыли зимний огород", – прокомментировал фото блогер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинцев рассмешило нелепое празднование 60-летия крупнейшей шахты им. А.Ф. Засядько на временно оккупированной боевиками части Донбасса.