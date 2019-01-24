Донбасс в руинах и под снегом: появились свежие фото бойцов ВСУ на фронте

В сети опубликовали впечатляющие фото зимних руинов вследствие военных действий в зоне ООС на Донбассе после.

Об этом сообщает фотограф Анатолий Степанов на своей странице в Facebook.

"Украина. Линия фронта. Январь 2019", - подписал он свой пост в сети.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото девушек-воинов, которые служат в зоне ООС на Донбассе. Ранее также пользователей впечатлили фото украинских девушек-военнослужащих. Снимки были сняты Натальей Ищенко в Киеве на репетиции парада ко Дню Независимости. А на железнодорожной станции Чернухино, которая расположена на территории Донбасса, захваченной боевиками так называемой ЛНР, спустя 4 года после начала оккупации по прежнему царит разруха и запустение.