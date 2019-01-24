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Донбасс в руинах и под снегом: появились свежие фото бойцов ВСУ на фронте

четверг, 24 января 2019, 08:08

В сети опубликовали впечатляющие фото зимних руинов вследствие военных действий в зоне ООС на Донбассе после.

Об этом сообщает фотограф Анатолий Степанов на своей странице в Facebook.

"Украина. Линия фронта. Январь 2019", - подписал он свой пост в сети.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото девушек-воинов, которые служат в зоне ООС на Донбассе. Ранее также пользователей впечатлили фото украинских девушек-военнослужащих. Снимки были сняты Натальей Ищенко в Киеве на репетиции парада ко Дню Независимости. А на железнодорожной станции Чернухино, которая расположена на территории Донбасса, захваченной боевиками так называемой ЛНР, спустя 4 года после начала оккупации по прежнему царит разруха и запустение.

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В сети публикуют фото заснеженного Киева

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