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Металлолом на колесиках: в сети шутят над поставкой в российскую армию боевых роботов

четверг, 24 января 2019, 10:50

Российская армия получила на вооружение боевого многофункционального робота "Уран-9", что подняло на смех всю сеть.

Об этом сообщаю росСМИ.

Как отметил генеральный директор концерна "Калашников"Владимир Дмитриев, сейчас завершается производство первой серийной партии роботов. По его словам, механизм будет доработан в соответствии с результатами боевых испытаний в Сирии.

Летом 2018 года в Минобороны РФ заявили, что применение "Урана-9" в Арабской республике выявило ряд недостатков. Речь идет о несовершенстве управления, подвижности, огневой мощи, разведывательных и наблюдательных функций.

Боевой робот "Уран-9" оснащен противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТН. Это позволяет ему уничтожать живую силу, легкобронированную технику, а также танки и высокозащищенные объекты.

В сети прокомментировали поставку: "Если получит таких же как в Сирии, то армейцам их лучше не брать - сплошные недоработки. Дрон даже неспособен вести огонь в движении, а 30-мм пушка работала нестабильно, прицелы тоже сбили. Пока полное г...", "Это что же получается? Пушечное мясо заканчивается, на фронт отправляют роботов?", "А внутри робота таджик сидит?", "Видел такое лет 30 тому... с пулеметом... В журнале "зарубежное военное обозрение".

Также под статьей написали: "Не реально, какие могут быть боевые роботы в стране с отсутствием электронной промышленности. Насосы для перекачки нефти и газа и то импортные. Удел тупинской России - качать нефть, газ, пилить лес кругляк, плавить чугунные и стальные чушки, собирать валежник, грибы, ягоды, пустые бутылки и убивать зверье нещадно. А делать технологичные вещи, это на запад или восток,только не в криворукой Руси", "Боевых роботов Алеша... знаем, знаем Навальный их уже показывал. Сидят пацаны в костюмах и говорят придурочными голосами...", "У Ваффлотке все роботы такие из детских мультиков и ракета у него суперская со сверхсветовой скоростью, чтобы так прыгнуть, что мало никому не покажется - сразу в рай".

Как сообщал "Апостроф", в России представили нового управляемого прямоходящего комплекса для решения инженерных и боевых задач.

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