"Наш Край" требует от властей отказаться от создания "социальной полиции"

Правительство должно отказаться от создания «социальной полиции», которая будет следить за получателями пенсий, субсидий, стипендий и других видов государственной помощи.

Об этом заявил народный депутат от партии «Наш край» Сергей Шахов.

Он отметил, что предложенный правительством законопроект «О верификации и мониторинге госвыплат» нарушает основополагающие права граждан Украины.

«Правительственный законопроект предусматривает создание нового государственного органа – фактически «социальной полиции» с колоссальными полномочиями на сбор информации о получателях субсидий, пенсий, стипендий и других видов государственной помощи. Под «колпаком» будут операции граждан со счетами, недвижимостью, Пенсионным фондом, зарплатами и многое другое. Речь идет о тотальном контроле за жизнью людей, что нарушает статью 8 Конвенции по правам человека – право на уважение частной и семейной жизни, жилища и корреспонденции», – сказал Шахов.

Нововведение неизбежно приведет к сокращению социальной поддержки, считает народный депутат.

«В любой момент человека смогут лишить пенсии или субсидии, оставив на произвол судьбы. Особая опасность в том, что граждан могут обязать возвращать уже полученную помощь. А значит делать их «должниками». Это, безусловно, будет отпугивать людей. Количество получателей господдержки будет сокращаться. Правительство сэкономит бюджетные расходы за счет рядовых украинцев и пенсионеров. Население будет беднеть. Государство ожидают тысячи исков как в украинские суды, так и в Европейский суд по правам человека», – сказал Шахов.

«Наш край» призывает правительство не вносить в Раду данный законопроект как противоречащий принципам украинского государства.

«Правительство должно заблокировать дальнейшее продвижение этого антинародного по содержанию законопроекта. Он грубо нарушает украинскую Конституцию, которая фиксирует Украину как социальное государство», – резюмировал Шахов.

Напомним, 16 января Правительство поддержало разработанный Министерством финансов законопроект «О верификации и мониторинге государственных выплат». Он предусматривает создание нового государственного органа по сбору информации о пенсионерах, получателей выплат, субсидий, стипендий и тому подобное. Это «позволит повысить эффективность государственных выплат», пояснил Минфин.