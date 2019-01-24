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Представитель Google сделал скандальное заявление о "российском" Крыме

четверг, 24 января 2019, 14:00

Компания Google сообщила Госдуме РФ, что при заходах с территории России Крым показывается на интернет-карте сервиса как регион РФ.

Об этом сообщают росСМИ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты пригласить на Охотный Ряд представителя Google после того, как один из депутатов сообщил о якобы неверном указании на карте принадлежности этого субъекта РФ.

"Наше оперативное расследование не подтвердило эту информацию. На сегодняшний день при заходах с территории России Крым показывается как российская территория. Кроме того, с нами связался официальный представитель компании Google, который также официально подтвердил, что на территории РФ Крым показывается на картах компании как российская территория. А за рубежом он показывается как спорная территория", - заявил председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Как сообщал "Апостроф", 29 и 30 декабря на картах Google в Украине и России начали появляться заведения имени фейкового героя так называемой ДНР.

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