Украине грозит эпидемия опасной болезни: названы главные проблемы с прививками

Массовая вакцинация от кори из-за ослабления иммунитета в зимний период может привести к эпидемии гриппа.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Так, массовая вакцинация от кори вызывает массу вопросов. Во-первых, в рамках "спецоперации" Минздрав планирует прививать детей, которые по каким-либо причинам пропустили плановые прививки от кори, либо их родители вообще не захотели вакцинировать своих чад. Где гарантия, что несознательные, с точки зрения чиновников министерства, родители, поменяют свое мнение и решатся сделать прививку для ребенка?

Во-вторых, даже те дети, по которым существуют документальные подтверждения о введении вакцины против кори, далеко не факт, что привиты в реальности, а не на бумаге. Ведь, как утверждают медики, часть справок о прививках - фиктивные.

Наконец, главный вопрос: рационально ли проводить массовую вакцинацию от кори в период циркуляции вируса гриппа, ведь после ослабления иммунитета вакциной КПК (корь, паротит, краснуха), возрастает риск подхватить еще и грипп. Тем более что в Черниговской, Одесской, Житомирской и Сумской областях, по данным "Центра общественного здоровья при Минздраве", за вторую неделю января эпидпорог по гриппу уже превышен, а всего с начала эпидсезона (1 октября) от гриппа умерло 19 человек.

Вокруг этих проблем уже успели поскандалить профильный комитет ВР и Минздрав. Парламентарии обратились в Кабмин и СНБО с предостережениями по поводу дополнительных рисков, а в Минздраве заявили, что нардепы "распространяют ложь", мол существуют исследования, которые доказывают, что вакцина КПК не "перегружает" иммунную систему, а значит, прививаться в период циркуляции других вирусов не запрещается.

Правда, как всегда, посредине. По словам завлабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии НАМНУ им. Мечникова Андрея Волянского, массовая вакцинация против кори в период обострения заболеваемости гриппом, действительно, не самая лучшая идея.

"Могут наслоиться инфекционные процессы вследствие вакцинации и непосредственно грипп", - пояснил "Апострофу" врач-инфекционист, управляющий партнер Healthportal Андрей Осадчий.

Подробнее о массовой вакцинации от кори, читайте в материале "Апострофа": Операция "иммунизация": почему Минздрав может не потушить вспышку кори в Украине.