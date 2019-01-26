Город хронических "покращень": жителей Севастополя возмутили новые перемены

Жители оккупированного Севастополя в Крыму пожаловались в сети на снос известного рынка.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

В интернете пользователи возмутились, что власти приняли решение о сносе Воронцовского рынка. По словам жителей, там можно было приобрести все, что угодно и расположен он в удобном районе. Однако 31 января 2019 года рынок будет работать последний день. Уже 1 февраля примутся за его ликвидацию.

"Севастополь город хронических "покращень" гавани! Наслаждайтесь - заслужили", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", один рынок в оккупированном Севастополе уже снесли по решению властей. На ликвидацию рынка также жаловались в сети местные жители.