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Город хронических "покращень": жителей Севастополя возмутили новые перемены

суббота, 26 января 2019, 18:40

Жители оккупированного Севастополя в Крыму пожаловались в сети на снос известного рынка.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

В интернете пользователи возмутились, что власти приняли решение о сносе Воронцовского рынка. По словам жителей, там можно было приобрести все, что угодно и расположен он в удобном районе. Однако 31 января 2019 года рынок будет работать последний день. Уже 1 февраля примутся за его ликвидацию.

"Севастополь город хронических "покращень" гавани! Наслаждайтесь - заслужили", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", один рынок в оккупированном Севастополе уже снесли по решению властей. На ликвидацию рынка также жаловались в сети местные жители.

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