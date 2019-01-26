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В сети запустили "героический" фейк о гибели под гусеницами танка боевика ЛНР: фото

суббота, 26 января 2019, 01:27

В сети снова распространяют старый фейк о "трагедии" на Донбассе.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

В интернете пропагандисты в очередной раз выставляют ложную историю, где говорится о смерти "героя ЛНР", который якобы бросился с гранатами под танки ВСУ. Также в фейковой новости отмечают, что погибшему было 54 года и он "встал на защиту Донбасса".

Как указал блогер, не правдивую информацию распространяли еще летом 2014 года. Однако постить ее не перестают до сих пор. Кроме этого Necro Mancer отметил, что мужчина на фото умер от рака еще в 2011 году.

Как сообщал "Апостроф", российские пропагандисты придумали новый фейк о плохой жизни жителей Киева, которые вынуждены греться кирпичами из-за якобы высоких тарифов на отопление. Также в сети российские СМИ распространяют ложную информацию о ситуации на Донбассе. Кроме этого пропагандист пишут и правдивую информацию об Украине.

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