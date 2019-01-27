Синоптики назвали дату ближайшего потепления в Украине

В Украине температура воздуха повысится до плюсовых отметок 29-30 января.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, 29-30 января в Украине ожидаются временами (на юге и востоке местами) небольшие осадки (30 января в северных и центральных областях умеренные) в виде дождя и снега, в южной части - в виде дождя.

Также прогнозируется повышение температуры: ночью 29 января 0-6° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья 7-13° мороза, 30 января от 3° мороза до 3° тепла, днем 0-6° тепла; на юге страны ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Украине в феврале ударят морозы, однако их будет сменять потепление.