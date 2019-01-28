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"Укрлендфарминг" отчитался о поддержке спорта в регионах: названа сумма

понедельник, 28 января 2019, 13:05

ООО "Агрокомпания Прикарпатья", входящая в группу компаний "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка, финансирует развитие спорта в регионах: только на поддержку футбола в двух населенных пунктах Ивано-Франковской области предприятие потратило около 70 тысяч гривен.

Так, ООО "Агрокомпания Прикарпатья" профинансировала годовую деятельность футбольного клуба "Вихрь" села Ямница Тисменицкого района области, а также оказала спонсорскую помощь футбольной команде ФК "Селец" села Селец Тисменицкого района области.

"Тысячи жителей западной Украины работают на предприятия, входящие в нашу группу компаний. Еще несколько тысяч являются нашими пайщиками. Все мы живем и работаем на одной земле и одинаково пользуемся и благами сел и городов. И мы осознаем необходимость поддерживать не только инфраструктуру населенных пунктов, но и поддерживать культурные и спортивные мероприятия", - заявил директор ООО "Агрокомпания Прикарпатья" Александр Цявук.

Помимо финансирования спортклубов предприятия "Укрлендфарминг" также платят членские взносы за участие сотрудников в марафонах по бегу, а также участие команд, членами которых являются сотрудники компании, в региональных соревнованиях.

"Наша объединенная территориальная громада - одна из самых активных в регионе что касается футбола и спорта в целом, и мы благодарны "Укрлендфарминг" за заботу о жителях общины, которые теперь имеют возможность развивать свою футбольную команду "Вихрь" и получать еще больше удовольствия от жизни на родной земле", - отметил глава Ямницький ОТГ Роман Крутой.

"Укрлендфарминг" является крупнейшим агрохолдингом Украины по размерам земельного банка, а также одним из крупнейших в Украине налогоплательщиков. Согласно несколькими профильными рейтингами группа компаний признана одним из самых привлекательных для трудоустройства работодателей Украины.

Кроме того, предприятие традиционно принимает участие в решении социальные нужды жителей регионов, где присутствуют предприятия агрохолдинга, а также оказывает помощь в поддержании и развитии инфраструктуры.

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