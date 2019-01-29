В Херсоне депутат отличилась "мастерской" парковкой: фото

Депутат Херсонского горсовета стала "героем парковки", оставив автомобиль на пешеходном переходе.
Об этом пишет местное издание khersonline.net.
Отмечается, что соответствующее фото опубликовали в соцсетях.
"Помогала родителям оформить документы в ЦНАПе Херсона и увидела как паркуется депутатка! Константин Дронгаль (начальник патрульной полиции Херсонской области, - "Апостроф".), а Вы как считаете, можно депутатов штрафовать?" - написала в сети Зоряна Покрасенко.
По информации СМИ, указанный автомобиль принадлежит депутату горсовета Елене Мазур, однако при этом отсутствует в ее декаларации.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве "герой парковки" отличился двойным нарушением ПДД.