В Украине показали первое фото улучшенного истребителя ВСУ

На Львовском авиационном заводе разработали модернизированный вариант фронтового истребителя МиГ-29 версии МУ2.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

В варианте МУ2 истребитель получил модернизированную систему управления вооружением, в частности блок-вычислитель боевого применения, который будет руководить вооружением с телевизионными головками наведения.

Боевая машина имеет возможности боевого применения по наземным целям. Здесь возможна установка ракетно-бомбового вооружения с телевизионными головками наведения типа Х-29Т и КАБ-500КР. Ранее МиГ-29 мог с небольшим успехом отработать по целям на земле только неуправляемыми ракетами и пушками самолета. Новая модернизация получила "стеклянную кабину", то есть аналоговые индикаторы были заменены на цифровые, также модернизация включает возможность применения управляемых авиационных ракет "воздух-земля" и управляемых авиационных бомб.

На самолете МиГ-29МУ2 установлены системы VOR, ILS, DME - бортовую аппаратуру, которая позволит в автоматическом режиме осуществлять контроль за посадкой самолета и выполнять полеты на международных трассах.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 9 января американская компания Stratolaunch Systems провела испытания двухфузеляжного транспортника Stratolaunch Model 351, который превосходит по размаху крыльев украинский Ан-225 "Мрия".