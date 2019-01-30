Пережила Голодомор и Вторую мировую: сети впечатлил пост про бабушку, помогающую бойцам ВСУ

В Днепре 90-летняя волонтерка продает на рынке собственные овощи и отдает выручку в госпитали и на нужды украинской армии.

Видео о ней опубликовано на Facebook странице "Антивсепропальщик/Антипопулист".

Как отмечается в комментарии к видео, Людмила Савченко – самая старая волонтерка в Украине. Она успела застать и Голодомор, и Вторую мировую войну. Сейчас же она встречает на вокзале солдат и дарит им вкусное. Те ее называют "бабушка Лю".

"Бабушка Лю - старейшая волонтер в Украине. Людмиле уже 90 лет, однако она всеми силами помогает украинским военным!", – пишут авторы видео.

Местные бизнесмены решили поддержать волонтерку и купили ей бытовую технику, поскольку знали, что денег Людмила не возьмет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Запорожье в результате онкологического заболевания умер 25-летний волонтер Антон Горбенко.